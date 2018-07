Netflix maakt Engelse serie van Nederlands drama De Brief voor de Koning

Van de bestseller wordt een Engelstalige televisieserie gemaakt, schrijft het AD. De opnames van De Brief voor de Koning zullen in Praag en Nieuw-Zeeland plaatsvinden.

Paul Trijbits van het productiebedrijf FilmWave bracht de uitgever en de streamingdienst bij elkaar. "Samen met schrijver Will Davies, die meewerkte aan onder meer How to train Your Dragon, hebben we een bewerking gemaakt. Bij Netflix bestaat veel behoefte aan verhalen die op een familiepubliek mikken. Daar voldoet dit boek met een gegeven als verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen prima aan. Het zijn thema's van alle tijden."

Naast De Brief voor de Koning zal binnenkort de Nederlandse bioscoophit Bankier van het Verzet op Netflix te zien zijn. Later dit jaar zal er daarnaast een televisieserie van acht afleveringen die zich in het studentenmilieu van Amsterdam afspeelt, gemaakt worden.

Nederlandse film

In 2008 werd er al een Nederlandse speelfilm gemaakt van De Brief voor de Koning onder regie van Verhoeff. Die film trok internationaal weinig aandacht. Ook werd er een musical van het boek gemaakt, die vanaf 5 oktober te zien is.

In 2004 kreeg de bestseller de eenmalig uitgereikte onderscheiding Griffel der Griffels, als het beste boek dat ooit een Gouden Griffel had gewonnen.

De Brief voor de Koning is in 25 talen vertaald, werd bekroond met de Prijs voor het Beste Kinderboek van het Jaar en werd in 2005 uitgeroepen tot het beste kinderboek aller tijden. In 2014 is het boek in het Engels vertaald.