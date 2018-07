Christina Applegate speelt in nieuwe komedieserie Netflix

Volgens Deadline is Will Ferrell een van de schrijvers van de show.

Applegate speelt volgens de beschrijving van de makers in Dead To Me een weduwe die een bijzondere band opbouwt met een vrije geest die een flink geheim verbergt. Wie die laatste rol op zich neemt en welke acteurs er verder in de serie gaan spelen, is nog niet bekend.

Naast Ferrell werkt ook regisseur Adam McKay mee aan de serie.

Het is de eerste keer in zes jaar dat Applegate op televisie te zien is. De laatste serie waar ze een vaste rol in had, was Up All Night. Die sitcom werd in 2012 na anderhalf seizoen van de buis gehaald.