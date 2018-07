Twee filmstudio's kondigen film over reddingsactie Thaise jongens aan

Woensdag werd al bekend dat filmstudio Pure Flix aan de slag gaat met een filmbewerking van de reddingsactie. Donderdag kondigde ook regisseur John M. Chu, in samenwerking met Ivanhoe Pictures, een film aan over het voetbalteam dat bijna drie weken in de grot vastzat.

Op Twitter schrijft de regisseur, die eerder onder meer vier Step-Up-films maakte, dat hij al met de film bezig is. "Dit is een prachtig verhaal over mensen die andere mensen redden. Dus als iemand eraan denkt dit verhaal onder handen te nemen, dan kan hij dat beter correct en respectvol doen."

Chu is bang dat de hoofdrollen in een Hollywoodfilm door blanke in plaats van Thaise acteurs gespeeld worden. Daarom wil hij zelf een film maken waarin dat niet het geval is.

Verkenning

Het voetbalteam kwam drie weken geleden vast te zitten in de grot nadat ze met hun voetbaltrainer op verkenning waren gegaan. Door het snel stijgende water konden de kinderen geen kant op.

Na twee weken werd de groep gevonden, waarna ze zondag, maandag en dinsdag door negentig duikers bevrijd zijn. De kinderen maken het goed, maar liggen voor de zekerheid nog in het ziekenhuis.