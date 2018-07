Ridley Scott maakt film van non-fictie boek Sapiens

Volgens The Hollywood Reporter gaat Asif Kapadia, bekend van de documentaire Amy over Amy Winehouse, de film regisseren. Scott neemt de productie voor zijn rekening.

Het is nog niet duidelijk hoe Kapadia en Scott de film gaan vormgeven. In het boek gaat de Israëlische historicus in op vragen als: waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten en bedrijven?

"Het is een boek dat verandert hoe je de wereld ziet en onze bewerking moet hetzelfde doen", zegt Kapadia in een verklaring. "Asif en ik zoeken al jaren naar een project waar we samen aan kunnen werken", vertelt Scott. "Sapiens heeft alle elementen om spannend te worden, maar is ook historisch belangrijk."

Scott benaderde Kapadia in 2001, na zijn debuutfilm The Warrior. Wanneer de film in productie gaat, is niet bekend.