Monic Hendrickx met Marcel Musters in drama over broer en zussen

Musters speelt een man die plotseling een burn-out krijgt en de twee actrices spelen zijn zussen. De film gaat over de gevolgen voor hun band als zijn zussen voor hem proberen te zorgen.

Hendrickx is bekend van tal van rollen in films als Nynke en De Held en had de laatste jaren veel succes als de crimineel Carmen van Walraven-de Rue in de serie Penoza. Musters speelde daarin haar corrupte boekhouder. Elsie de Brauw speelde in films als Verdwijnen en Prins.

Layla M., de vorige film van Mijke de Jong, was vorig jaar de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Ze maakte eerder veelgeprezen drama's als Bluebird, Joy en Brozer.

Het is volgens een woordvoerder van producent Topkapi Films (De Heineken Ontvoering, Alles is Liefde) nog niet bekend wanneer God Only Knows in de bioscopen zal draaien. De opnames zijn al achter de rug.