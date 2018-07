Opnames nieuwe film Paul Verhoeven volgende week van start

De film heeft daarnaast een nieuwe naam gekregen. De productie werd eerder Blessed Virgin genoemd, maar heet nu Benedetta.

De Belgische actrice Virginie Efira (Elle) en Berlinale Shooting Star Daphné Patakia (Interruption) vertolken de hoofdrollen, naast Charlotte Rampling (45 years) en Lambert Wilson (Of Gods and Men, The Matrix).

Verhoeven kondigde het project vorig jaar al aan. Het erotische drama wordt een bewerking van het boek Immodest Acts van auteur Judith C. Brown. Het boek gaat over het leven van de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance leefde in een klooster in Italië.

Brown baseerde haar roman, die ze in de jaren tachtig heeft gepubliceerd, op onderzoek in de archieven van Florence.