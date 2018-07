Marjan van der Haar nieuwe zakelijk directeur Rotterdams filmfestival

Ze was van 2010 tot 2018 zakelijk directeur van belangenorganisatie Filmproducenten Nederland (FPN). Naast festivaldirecteur Bero Beyer neemt Van der Haar vanaf 1 oktober de dagelijkse leiding van IFFR op zich. De zakelijk directeur is onder meer verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het financiële beleid.

Van der Haar was eerder programmacoördinator op IFFR. "Het is een eer en een uitdaging om nu naar IFFR terug te keren: een internationaal vermaard festival dat tegelijkertijd diep geworteld is in het bruisende Rotterdam, zowel qua publiek als door lokale samenwerkingen", zegt ze in een reactie.

"Ik kijk ernaar uit om samen met het team de positie van het festival nog verder te versterken in aanloop naar de vijftigste editie", aldus Van der Haar.