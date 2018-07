'Billy Dee Williams keert terug als Lando Calrissian in nieuwste Star Wars-film'

Dat schrijft The Hollywood Reporter dinsdag op basis van bronnen betrokken bij de film. De geruchten dat Williams zou terugkeren in de rol die hij in 1980 voor het eerst heeft gespeeld, deden al langer de ronde.

Er kwamen alleen maar geruchten bij toen Williams meerdere optredens op sciencefictionbeurzen had afgezegd, omdat hij dan bezig zou zijn met opnames voor een film. De opnames van Star Wars Episode 9 zullen aan het eind van de zomer beginnen. De film heeft nog geen naam gekregen.

In 1980 speelde Williams Lando Calrissian voor het eerst in de tweede Star Wars-film The Empire Strikes Back. Drie jaar later speelde hij ook mee in The Return of the Jedi, de derde film.

Recenter heeft Williams nog meerdere malen de stem van Lando ingesproken voor videogames en animatieseries.

Williams is sinds dit voorjaar niet meer de enige acteur die de rol heeft vertolkt. Donald Glover speelde een jonge versie van Lando in de film Solo: A Star Wars Story.