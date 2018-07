Robin Wright merkte niets van Kevin Spaceys vermeende wangedrag

"Wij waren enkel en alleen collega's, meer niet. We hebben nooit iets samen na werk ondernomen", zegt Wright in een interview met NBC News dat maandag is verschenen.

"Er was sprake van een professionele, respectvolle relatie. Hij was altijd heel erg goed voor me. Hij heeft zich nooit respectloos gedragen in mijn bijzijn. Dat is mijn persoonlijke ervaring en dat is het enige waar ik me naar mijn mening over uit mag laten."

Spacey wordt door meer dan vijftien mannen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. Onder de vermeende slachtoffers bevindt zich ook een man die beweert dat hij minderjarig was toen Spacey hem probeerde te betasten.

Wright zegt dat ze Spacey tijdens hun samenwerking tussen 2013 en 2017 nooit echt heeft leren kennen. "Ik heb alleen zijn enorme vakmanschap meegemaakt."

Laatste seizoen

Spacey werd na de beschuldigingen uit de serie geschreven, waarna het zesde en tevens laatste seizoen toch nog door kon gaan.

Toen producent Netflix eerder had laten weten nog te twijfelen over de toekomst van de serie en tijdelijk alle werkzaamheden stillegde, kwam dat hard aan bij de cast. "De schrik was voelbaar in het hele land. Maar ik denk dat iedereen ook voelde dat het juist was om even pas op de plaats te maken."

De laatste reeks van House of Cards moet eind 2018 verschijnen.