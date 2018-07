Vrouw Roman Polanski weigert plaats in The Academy

Seigner heeft de uitnodiging afgewezen, omdat haar man regisseur Roman Polanski in maart nog uit The Academy werd gezet. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik.

Het misbruik vond in de jaren zeventig plaats en Polanski heeft een korte gevangenisstraf uitgezeten. In 2002, toen dit al bekend was, won de regisseur zelfs nog een Oscar voor de film The Pianist.

Seigner vindt het hypocriet van The Academy om Polanski weg te sturen, terwijl alles al bekend was. Daarom heeft ze besloten niet op de uitnodiging in te gaan. "Ze dachten zeker dat ik geen ruggengraat heb en dat ik een actrice ben die graag hoger wil komen en dat ik daardoor wel even 29 jaar huwelijk vergeet", aldus Seigner in een open brief.

Naast de actrice zijn nog 927 mensen uitgenodigd om voor meer diversiteit te zorgen.