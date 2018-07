Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Netflix heeft deze week nieuwe series uit Brazilië, India en Italië. In de comedyserie Samantha speelt de Braziliaanse Emanuelle Araújo een voormalig kindsterretje uit de jaren tachtig, dat er alles aan doet om maar weer opnieuw beroemd te worden.

Met de misdaadserie Sacred Games zet Netflix koers naar Bollywood. De serie gaat over een eerlijke agent die een misdadiger op het spoor komt via een link uit hun verleden. Uiteindelijk is het aan deze agent vol goede bedoelingen om de stad Mumbai te redden.

Sportliefhebbers zitten goed bij de zesdelige documentaireserie First Team over de roemruchte Italiaanse voetbalclub Juventus. De toppers uit de Serie A worden gevolgd tijdens de Champions League en op hun weg naar de volgende landstitel.

Bekijk bij Superguide welke series er nog meer op Netflix te zien zijn.

Actie

Delen een tot en met vijf van de reeks Fast and The Furious zijn nu te zien op Netflix. Ook al zitten de drie best ontvangen delen uit de reeks er dus nog net niet bij, toch is dit vijfluik goed voor aardig wat uren raceplezier. Met name Fast Five zorgt voor volop spektakel en blikschade.

En er is nog meer actie in de vorm van Battleship. In deze verfilming van het gezelschapsspel Zeeslag zijn naast Liam Neeson en Taylor Kitsch, ook onder anderen Rihanna en bikinimodel Brooklyn Decker te zien. Avontuur is er ook met Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ook al is de vijfde Indiana Jones onlangs tot nader order uitgesteld, als troostprijs is dit vierde deel nu op Netflix te zien.

Thrillers

De ruige Jon Bernthal uit The Walking Dead is voor Netflix-kijkers bekend van de populaire serie The Punisher. Nu is hij te zien in de thriller Sweet Virginia, die zich - in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden - afspeelt in een afgelegen dorpje in Alaska. Daar raakt een voormalige rodeokampioen bevriend met een mysterieuze nieuwkomer met een gewelddadige achtergrond.

Bernthal is ook te zien in de thriller Shot Caller. De hoofdrol is hier echter weggelegd voor de Deense acteur Nikolaj Coster Waldau, vooral bekend als Jaime Lannister uit Game of Thrones. In Shot Caller speelt hij een gewone man die in de gevangenis leert te overleven. Noodgedwongen sluit hij zich aan bij een bende van white supremacists. Als hij vervolgens de bajes uitkomt, begint zijn carrière als misdadiger tegen wil en dank pas echt. Daarnaast is er nog een gevangenisfilm te zien: de oude Clint Eastwood-klassieker Escape from Alcatraz.

De misdaadfilm Kill the Irishman, waarin Ray Stevenson de Ierse gangster Danny Greene speelt, was al eerder op Netflix te zien. Nu is deze film onder de naam Bulletproof Gangster opnieuw aan het aanbod toegevoegd. Maar het blijft natuurlijk dezelfde film.

Comedy's

Naast al deze actiefilms en thrillers, is er ook nog plek voor nieuwe comedy's. American Pie: The Wedding en American Pie: The Reunion, deel drie en vier uit de populaire reeks, zijn sinds deze week te zien. Van de cheerleaderserie Bring It On zijn het tweede en derde deel toegevoegd: Bring It On Again en Bring It On: All or Nothing.

Bekijk bij Superguide welke films er nog meer te zien zijn op Netflix