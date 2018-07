'Idris Elba speelt schurk in spinoff Fast and the Furious'

Elba, bekend van onder meer Luther en Thor, gaat een vijandig personage spelen, schrijft Variety donderdag.

Het verhaal van de film zal zich focussen op de geheim agent Luke Hobbs (Johnson) en huurmoordenaar Deckard Shaw (Statham). Johnson, beter bekend als 'The Rock', was in 2011 voor het eerst als Hobbs in The Fast and the Furious te zien. Hij speelde tot nu toe in vier van de acht delen van de filmreeks.

Statham had een cameo in het zesde deel en een grotere rol in de laatste twee films. Gezien de chemie tussen deze twee acteurs in de films, is besloten een spinoff te maken waarin zij een hoofdrol spelen. Hobbs and Shaw zal vanaf 26 juli 2019 in de Amerikaanse bioscopen te zien zijn.

David Leitch, de regisseur van Deadpool 2, zal de spinoff regisseren.