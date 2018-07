Jim Broadbent en Judi Dench hebben rol in film van Eddie Izzard

Six Minutes to Midnight gaat volgens The Hollywood Reporter over een leraar die wordt aangesteld op een school voor dochters van hooggeplaatste nazi's in het zuiden van Engeland.

Welke rollen Broadbent en Dench gaan spelen, is nog niet duidelijk. De twee waren eerder samen te zien in het drama Iris.

Izzard is vooral bekend als stand-upcomedian. Voor deze film werkte hij samen met regisseur en scenarist Andy Goddard, die een aantal afleveringen van Downton Abbey op zich nam.