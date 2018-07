Guido Spek stopt met rol in Goede Tijden, Slechte Tijden

"Ik heb het enorm naar mijn zin bij GTST. Ik ben altijd helemaal voor de rol gegaan, maar er zijn veel meer dingen die ik kan en wil doen: schrijven, het theater in en muziek maken", vertelt Spek aan RTL Boulevard.

De 28-jarige acteur besloot vorig jaar al dat hij wilde stoppen met zijn rol in de langstlopende soap van Nederland. "Ik lag in bad in een huisje in de bergen en had al een week niet meer naar sociale media gekeken. Dan komen de ideeën."

Spek is niet bang dat hij de rol in Goede Tijden, Slechte Tijden gaat missen. Hij heeft de rol zeven jaar lang gespeeld. "Ik ben niet bang voor 'het grote zwarte gat', maar ik ben wel benieuwd of ik het publiek en de fans van Sjoerd zover kan krijgen om te gaan kijken naar wat Guido doet."

Een maand geleden zei de acteur nog tegen het AD dat zijn rol als Sjoerd Bouwhuis in GTST de basis van zijn werkzaamheden zou blijven. "Ik zat laatst te denken dat ik al langer in GTST speel, dan ik op school heb gezeten. Nu leek vooral die middelbare school wel episch lang. Maar nee, GTST verveelt zeker niet."

Spek staat vanaf september in de theaters met Late Lente. Daarnaast is hij bezig met het schrijven van liedjes en stort hij zich in een project met de naam Abroad-Caster.