Regisseur Steven de Jong maakt film over Volvo Ocean Race

Zeezeiler Horrevoets was eind jaren negentig de jongste deelnemer aan de race ooit. In 2006 sloeg de Brabander tijdens een etappe van de wedstrijd overboord, 1.300 zeemijl uit de kust van het Engelse Land's End. Zijn levenloze lichaam werd na een zoektocht uit zee gehaald.

De Jong ontwikkelt het filmproject samen met Anton van de Koppel, een editor en journalist die voor Veronica de Volvo Ocean Race verslaat. De twee mannen werkten eerder samen aan de serie De Kameleon.

Het is nog niet bekend wie in de film zullen spelen. Het is de bedoeling dat Overboord in 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. De Jong maakte eerder successen als De Scheepsjongens van Bontekoe, Snuf de Hond en De Hel van '63.