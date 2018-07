Game of Thrones-regisseur maakt prequelfilm The Sopranos

Taylor maakte in het verleden ook afleveringen van Sex and the City, Mad Men en een aantal afleveringen van The Sopranos. Hij is ook de regisseur van Thor: The Dark World en Teminator Genisys. Over de cast van de film is nog niets bekendgemaakt.

Deadline meldt dat de prequel geschreven wordt door verschillende mensen die ook aan de scripts voor de televisieserie werkten. Schrijver en regisseur David Chase kondigde dat in maart al aan, een jaar ervoor zei hij al dat de serie nooit een comeback zou krijgen, maar dat een prequel wel zou kunnen werken. Momenteel heet de prequel, die zich afspeelt voor de televisieserie die tussen 1999 en 2007 werd gemaakt, The Many Saints of Newark.

The Sopranos draaide om het leven van maffiabaas Tony Soprano. De televisieserie werd bekroond met onder meer 21 Emmy Awards en vijf Golden Globes. In de prequel zal de hoofdrolspeler uit de serie in ieder geval niet terugkomen; James Gandolfini overleed in 2013. Ook Frank Vincent, die een terugkerende rol in de serie had, is inmiddels overleden.