Jar Jar-acteur overwoog zelfmoord door haat op Star Wars-personage

De acteur plaatste dinsdag een bericht op zijn Twitter-account waarin hij vertelt dat hij ongeveer twintig jaar geleden te maken kreeg met veel negatieve reacties in de media die nog steeds invloed op zijn huidige carrière hebben.

"Dit was de plek waar ik bijna mijn leven beëindigde", schrijft Best bij een foto waarop hij met zijn zoon kijkt naar een steiger bij de zee. "Het is nog steeds lastig om over te praten."

Hij gaat niet in op de details over zijn suïcidale gedachten en wat er precies voor zorgde dat hij zich zo voelde, maar twintig jaar geleden speelde hij zijn eerste filmrol in The Phantom Menace.

Doodsbedreiging

Jar Jar Binks, een amfibie-achtige alien uit de Star Wars-prequels, moest met zijn klungelachtige gedrag een vrolijke noot in de films zijn. Het personage was geliefd bij kinderen, maar fans van de originele Star Wars-trilogie (de eerste drie films uit 1977, 1980 en 1983, red.) konden Jar Jar niet waarderen.

In een eerder interview met Wired vertelde Best dat hij door zijn rol doodsbedreigingen van fans kreeg. "Mensen kwamen op me af en zeiden: je hebt mijn jeugd verpest. Voor iemand van 25 is het lastig om zoiets te horen."

Ondanks die kritiek koos Star Wars-bedenker George Lucas ervoor om Jar Jar terug te laten keren in de films Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005).

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.