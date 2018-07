Acteur Andy Dick aangeklaagd om seksueel wangedrag

In de documenten van de rechtbank staat dat Dick de vrouw twee keer in haar billen zou hebben geknepen toen hij op de stoep langs haar liep. Daarna zou hij seksueel getinte opmerking naar de vrouw hebben gemaakt, schrijft TMZ.

Volgens de entertainmentsite heeft de vrouw van Dick toegegeven dat haar man weer aan de drank is. Ook zou hij in het verleden hebben gedreigd zichzelf van het leven te beroven.

De acteur, die onder andere in NewsRadio speelde, raakte onlangs zijn rol in de nog te verschijnen film Raising Buchanan kwijt vanwege seksuele intimidatie en wangedrag op de set van de film.

In het verleden werd Dick onder meer betrapt op op cocaïne- en cannabisbezit. In 2004 moest de komiek mee naar het politiebureau nadat hij zijn broek naar beneden had getrokken in een McDonald's. In 2008 werd hij aangehouden voor aanranding en drugsbezit nadat hij een topje naar beneden had getrokken van een zeventienjarig meisje.