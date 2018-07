Het lied is te horen tijdens de aftiteling van de film. The Teenz zal op 15 juli ook optreden tijdens de Nederlandse première van Hotel Transsylvanië 3. De film vertelt over een monsterfamilie die op cruise gaat.

The TeenZ bestaat uit zeven tieners tussen de 14 en 18 jaar oud. Met hun eerste single Never Nooit Gaan stonden ze zeven weken in de Kips Top 20.