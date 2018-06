Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Waar televisiezenders overgaan op herhalingen, blijft Netflix in juli veel nieuwe series en films toevoegen. Afgelopen week, waarin weinig nieuws verscheen, beschouwen we maar als de stilte voor de storm.

Series

De Gorgeous Ladies Of Wrestling gaan de tweede ronde in, in een nieuw seizoen GLOW. Actie, gekibbel en koelbloedig verraad strijden om de hoofdrol in deze vrouwenworstelcompetitie. Nadat Ruth (Alison Brie) eindelijk het gevecht aanging met haar voormalige vriendin Debbie (Betty Gilpin), krijgt de verhaallijn van de competitie steeds vreemdere wendingen. Sinds vrijdag kun je je door tien nieuwe episodes worstelen van één van de beste Netfllix Original-series.

In Secret City onderzoekt Anna Torv (Mindhunter, Fringe) een politieke samenzwering in Australië. De spanning tussen de Verenigde Staten en China loopt op, en de regering in Canberra speelt hier er een onfrisse rol in. De serie is gebaseerd op de politieke thrillers The Marmalade Files en The Mandarin Code. Een tweede seizoen van de serie, genaamd Under The Eagle, wordt momenteel gefilmd.

De Netflix-wedstrijd Nailed It werkte wereldwijd op de lachspieren. In deze komische tegenhanger van de verschillende bake-offs proberen thuisbakkers de meest ingewikkelde taarten en koekjes te bakken. Het wedstrijdelement raakt al snel op de achtergrond; Nailed It draait vooral om het onvermogen van de goedwillende kandidaten.

Films

In Les Goûts Et Les Couleurs probeert Simone (Sarah Stern) het juiste moment te vinden voor haar coming-out. Hoe zal haar conservatieve familie op het nieuws reageren? De situatie wordt nog ingewikkelder als ze plotseling verliefd wordt op een man, in deze Franse romcom.

Toni Colette (Hereditary, Little Miss Sunshine) en haar man Matthew Goode (The Crown, Downton Abbey) spelen een wetenschappelijk echtpaar in Birthmarked. Het duo is ervan overtuigd dat opvoeding bepalend is voor de toekomst van kinderen, en niet de afkomst. Om hun theorie te bewijzen proberen ze een kind van domme ouders ‘slim’ op te voeden, en een jongen uit een gewelddadig gezin te veranderen in een pacifist. Hoewel Colette momenteel te zien is in één van de engste horrorfilms ooit, houdt ze zelf helemaal niet van enge films.

In La Pena Máxima raakt een Mexicaanse voetbalfan (Adrian Uribe) ervan overtuigd dat Mexico alleen wint als hij in het stadion zit. Helaas is zijn geliefde oom overleden, en is de begrafenis op een wedstrijddag. Hij móet kiezen, en dat pakt niet best voor hem uit. Prima geknipt voor het voetbalfeest dat nu in Rusland aan de gang is!

En verder

Op het Amerikaanse platteland, dat wordt geplaagd door werkloosheid en goedkope drugs, proberen vier mannen af te kicken. In Recovery Boys wordt het traject van anderhalf jaar uitvoerig vastgelegd.

Tot slot verscheen de nieuwe stand-up comedyshow van W. Kamau Bell: Private School Negro. Bell vertelt o.a. over ouderschap in de tijden van president Donald Trump, vrijheid van meningsuiting die leidt tot geweld, en het verslavende effect van digitale media.