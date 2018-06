Recensieoverzicht: Incredibles 2 is 'alles wat de fans konden wensen'

AD - vier sterren

"Het tweede Incredible-avontuur heeft duidelijke feministische trekjes. Terwijl mr. Incredible een huisman wordt, gaat zijn vrouw de strijd aan met een schurk genaamd Screenslaver die onder meer via het beeldscherm computergebruikers kan hypnotiseren. Pas aan het slot wordt de familie weer herenigd. Regisseur Brad Bird is er weer in geslaagd een visueel spektakel te maken dat jong en oud zal plezieren. Hopelijk laat deel drie niet zo vreselijk lang op zich wachten."

Parool - geeft geen sterren

"De enorme energie van de film maakt dat de speeltijd van bijna twee uur voorbijvliegt. Maar het betekent ook dat ten opzichte van het eerste deel wat wordt ingeboet aan emotionele zeggingskracht. Daar draaide het onderhuids om de tragiek van een man van middelbare leeftijd die onder ogen moet zien dat zijn beste dagen voorbij zijn. Dat is toch iets anders dan de wat kinderachtige stuiptrekkingen van een man die wordt voorbijgestreefd door zijn echtgenote."

NRC - vier sterren

"Incredibles 2 verweeft herkenbare perikelen – fragiele mannelijkheid, zeg maar – weer handig met superavonturen en vindt een gezinsbevestigende oplossing. Met snelle actie, levendige personages en grappen die meestal landen slaagt Incredibles 2 zo zonder de overtreffende trap te vinden. Dat hoeft ook niet: mission accomplished."

De Telegraaf - vier sterren

"Bird plaatst het verhaal wel in deze tijd met surveillancetechnieken en een moderne powervrouw als middelpunt, maar voert die thema’s nergens ver genoeg door om er echt een punt mee te maken. Dus blijft zijn nieuwste film vooral een gesmeerd actie-avontuur, waarin familieliefde en humor voorop staan. Wat dat betreft is dit vervolg alles wat de fans zich konden wensen."

Trouw - vier sterren

"Je proeft dat de film allerlei relevante dingen wil zeggen - manvrouw-verhoudingen, privacy, etcetera - maar die blijven een beetje hangen in het luchtledige. Bijna alsof laat in de productie is besloten de boodschap milder te maken. Maar het plezier van Incredibles 2 zit niet in de woorden. Dat zit in de heerlijke, georkestreerde chaos op het scherm. De slapstick van hyperanimatie."

De Volkskrant - vier sterren

"Incredibles 2 is gewoon heel erg leuk, met herkenbare gezinsperikelen en commentaar op sociale media. [...] Geheim wapen in de finale superstrijd, en de hele film, is baby Jack-Jack. Die blijkt een superkrachtroulette: soms spontaan ontbrandend, dan weer in het wilde weg laserstralen afvurend met z'n oogjes. En dat is gewoon heel erg leuk."

