'Jim Carrey speelt slechterik in Sonic the Hedgehog-film'

De film Sonic the Hedgehog is gebaseerd op het populaire SEGA-videospel uit de jaren negentig. Hierin probeert de blauwe egel Sonic te voorkomen dat de gestoorde wetenschapper Robotnik de wereld overneemt. Door de jaren heen zijn er honderden miljoen spellen van Sonic verkocht. Ook zijn er vijf televisieseries van gemaakt.

Mochten de onderhandelingen goed uitpakken, dan zou dat een terugkeer van Carrey betekenen. De laatste jaren legde hij zich vooral toe op schilderen en het produceren van series. In het verleden vertolkte Carrey al rollen in succesvolle films als The Grinch, Horton en A Christmas Carol.

Sonic the Hedgehog wordt geregisseerd door Jeff Fowler, meldt Deadline. Eerder werd al bekend dat X Men-ster James Marsden en actrice Tika Sumpter ook een rol hebben in de film, die volgend jaar in de bios moet verschijnen.