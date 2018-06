'Meryl Streep en Emma Stone krijgen rollen in remake Little Women'

Dat meldt Variety vrijdag. Greta Gerwig zal het project regisseren. Zij was bij de afgelopen editie van de Oscar genomineerd voor de beste regie, met de film Lady Bird, waarin ook Ronan en Chamalet meespeelden.

De remake van Little Women werd al in 2016 aangekondigd en Gerwig zou het script van de film voor haar rekening nemen. Na het succes van Lady Bird zijn de regisseuse en productiemaatschappij Sony overeengekomen dat Gerwig Little Women zal regisseren.

Het boek van Louisa May Alcott uit 1869 werd in 1918 voor het eerst verfilmd. In 1933 kwam een nieuwe verfilming uit, met Katherine Hepburn in een van de hoofdrollen. Susan Sarandon en Winona Ryder speelden de hoofdrollen in de versie die in 1994 uitkwam.

Het verhaal gaat over vier zussen en speelt zich af tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de negentiende eeuw.