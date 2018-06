Sophia Loren komt naar Vlissingen voor filmprijs Film by the Sea

Na de uitreiking wordt de filmklassieker Una giornata particolare vertoond waarin Loren naast Marcello Mastroianni de hoofdrol vertolkt. De klassieker is van de hand van Ettore Scola. Hij kreeg in de 2003 de Lifetime Achievement Award tijdens Film by the Sea.

De Grand Acting Award wordt uitgereikt aan filmmakers of acteurs die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de filmindustrie, maakte het festival vrijdag bekend. Eerdere winnaars zijn Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Claudia Cardinale, Jan Decleir en Monic Hendrickx. Vorig jaar ging de prijs naar de Zwitserse acteur Bruno Ganz.

Sophia Loren brak door met haar rol in de film La Ciociara (Two Women) van de Italiaanse regisseur Vittorio De Sica. In 1962 won ze de Oscar voor de Beste Actrice in voornoemde film. Daarna volgden nog tal van internationale filmprijzen, waaronder Golden Globes, BAFTA Awards en ook in Cannes viel ze in de prijzen.

De twintigste editie van festival Film by the Sea vindt plaats van 7 tot en met 16 september.