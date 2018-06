Sarah Chronis en Kay Greidanus te zien in vierde seizoen Nieuwe Buren

Het vierde seizoen van Nieuwe Buren speelt zich niet alleen af in Almere, maar ook in het buitenland. Greidanus en Chronis spelen het pasgetrouwde stel Kik en Sophie, dat zijn intrek neemt in het huis van Milo (Tibor Lukács) en Anouk (Fockeline Ouwerkerk). Sophie is zwanger van hun eerste kind en heeft haar baan opgezegd om zich volledig op het aanstaande moederschap te kunnen storten.

Olivier (Bruijning) en Victoria (Drijver) spelen in Nieuwe Buren levensgenieters en tegenpolen.

In Nieuwe Buren spelen diverse koppels ook in de serie een stel. Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans zijn in alle seizoenen te zien, Thijs Römer en Katja Schuurman speelden in seizoen één en Fedja van Huêt en Karina Smulders namen het stokje van hen over in het daaropvolgende seizoen. In het derde seizoen kwamen Abbey Hoes en Tobias Kersloot naar de Zonnewijk.

De opnames van het vierde seizoen van Nieuwe Buren zijn in volle gang. De serie komt in 2019 beschikbaar op Videoland.