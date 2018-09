Tjitske Reidinga herkent huidig tijdsbeeld in film Doris

In september 2013 was de eerste aflevering van Doris op Net5 te zien. Het plan was dat er een tweede seizoen zou komen, maar door "een wisseling van de wacht" - de zender kreeg een nieuwe baas - op de zender, gebeurde dat niet.

"Toen kwam er een film, maar die heeft uiteindelijk heel lang op de planken gelegen", vertelt Reidinga. "We vroegen ons af: moeten we het dan nog wel maken? Is het nog wel van nu?"

Vijf jaar later blijkt de film, over de gescheiden Doris die met haar twee puberkinderen van een ruime villa naar een krap huisje in Amsterdam verhuist, "heel erg van nu", aldus Reidinga. "Onlangs bleek nog uit onderzoek dat mensen steeds vaker single zijn."

In dat onderzoek stond dat meer mensen het idee hebben dat een relatie iets moet toevoegen, en ze anders liever single blijven. Herken jij jezelf daarin?

"Helemaal niet. Ik had het er toevallig laatst met een vriendin over, dat ik er een beetje treurig van word. We leven in een maatschappij waarin je alles zelf uitkiest. Niets is meer spontaan, je stuit nooit meer op toevalligheden waarvan je denkt: hé, dat is interessant."

"Mensen stellen hun leven steeds meer samen enkel op basis van hun eigen interesses en ik denk dat dit voor relaties niet per se goed is. Alles maar plannen, dat kan helemaal niet in het echte leven. Die maakbaarheid komt een keer op een hoogtepunt."

Hoe past de rol van Doris in dat tijdsbeeld?

"Dat vind ik nu juist zo fijn aan Doris. Zij wordt ook onzeker van het perfecte Instagram-wereldje en spiegelt zich aan het beeld dat ze voortdurend van anderen om zich heen krijgt. Die onzekerheid en kwetsbaarheid zie je niet zoveel meer. Het is een sympathieke film: Doris is niet per se succesvol of de beste moeder en heeft geen webwinkel. Dat maakt haar onzeker."

Doris gooit roer om na scheiding

Het personage Doris gooit na haar scheiding het roer om. Ze krijgt het financieel lastiger en moet het met verschillende baantjes in haar eentje financieel zien te redden. De cast bestaat naast Reidinga uit onder anderen Guy Clemens, Bracha van Doesburgh en Roos Ouwehand, die tevens het script schreef. Gijs Scholten van Aschat speelt Doris' ex-man Walter.

De film "is geen romantische komedie", aldus de makers. "Het is geen film met een hele duidelijke boodschap", vertelt Reidinga. "Het gaat over een heel gewoon iemand. Het is ongepolijst, met een melancholische toon. Het is verdrietig én grappig. Maar dan niet zo in your face, zo van: nu gaan we lachen."

Hoe wijkt dat af van bijvoorbeeld het spelen van een rol als Claire in Gooische Vrouwen?

"Doris is echt het omgekeerde van Claire. Het is voor mij heel leuk om juist zo'n rol te spelen. Doris is veel realistischer, minder opgeprikt. Aan de andere kant was dat dramatische natuurlijk ook wel de kracht van Gooische Vrouwen. Maar dat gewone en rommelige van Doris, vind ik heel leuk om neer te zetten."

Hoe staat een film als Doris in verhouding tot bijvoorbeeld Soof, ook over een oudere, single vrouw in Amsterdam?

"In Soof gaat het naast haarzelf heel veel over de mensen om haar heen, ook veel bekende mensen. Het heeft veel meer zijlijntjes. Dat zit helemaal niet in Doris, waarin de hoofdpersoon veel meer gewoontjes is. Soof is ook heel grappig, dat is het personage Doris niet per se."

Doris gaat op donderdag 20 september in première.