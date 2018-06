Documentaire over Whitney Houston in Nederlandse bioscopen

De film wordt op de dag dat ze 55 jaar zou zijn geworden in meer dan honderd bioscopen in Nederland vertoond.

Het is de eerste Whitney Houston-documentaire die officieel is goedgekeurd door de erfgenamen. De docu bevat nog nooit eerder vertoonde beelden van Houston, exclusieve demo-opnamen, zeldzame optredens en interviews.

De documentaire is geregisseerd door Oscarwinnaar Kevin MacDonald (The Last King Of Scotland) en werd eerder vertoond in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Whitney Houston werd op 11 februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hills Hotel. Ze was toen 48 jaar. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs.