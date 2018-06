Jared Leto krijgt hoofdrol in Marvel-film Morbius

De film Morbius is gebaseerd op antiheld Dr. Michael Morbius. Deze wetenschapper lijdt aan een zeldzame bloedziekte en probeert zichzelf te genezen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de dokter, die daardoor een vorm van vampirisme krijgt.

De film wordt geregisseerd door Daniel Espinosa, die eerder Safe House en Life maakte, schrijft Hollywood Reporter. Het script van de film is van Burk Sharpless en Matt Sazama, die eerder een remake van Lost in Space voor Netflix maakten.

Morbius is gecreëerd door Roy Thomas en Gil Kane. De eerste verschijning van Morbius was in de verhaallijn van Spider-Man in de strip Amazing Spider-Man No. 101, het eerste nummer zonder inmenging van Spider-Man-bedenker Stan Lee.