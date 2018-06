Serie Anne Plus in première op Nederlands Film Festival

In Anne Plus denkt de hoofdpersoon terug aan haar liefdes van de afgelopen vier jaar als studente in Amsterdam. In iedere aflevering van elf minuten staat een relatie centraal. Tijdens het filmfestival zijn de zes delen achter elkaar te zien. De hoofdrol wordt gespeeld door Hanna van Vliet, die eerder te zien was in musicals als Fiddler on the Roof en De Tweeling en de film Oh Baby.

De makers, scenarist Maud Wiemeijer en regisseur Valerie Bisscheroux, ontwikkelden het idee voor de serie vanwege de gebrekkige representatie van lesbische meisjes in de media.

"Er is een tekort aan lesbische rolmodellen in de media en dat vinden wij een groot gemis. Ook is het belangrijk dat de serie Annes seksualiteit niet problematiseert. Homoseksualiteit is bij Anne Plus de achtergrond van een universeel coming of age-verhaal."