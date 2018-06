Acteur Pete Davidson krijgt hoofdrol in coming-of-agefilm

De film, getiteld Big Time Adolescence, gaat over een opgroeiende tienerjongen die in een rustig stadje in de provincie woont, schrijft Variety.

Hij brengt hier veel tijd door met zijn beste vriend, een charismatische ex-student. Davidson zal die laatste rol vertolken.

Davidson is recentelijk veel in het nieuws vanwege zijn relatie met popster Ariana Grande, met wie hij zich al na een paar maanden verloofde. Het stel heeft ook een nieuw penthouse van 14 miljoen euro gekocht. Grande en Davidson werden in New York gezien toen ze samen meubels voor hun huis aan het kopen waren.

De 24-jarige komiek speelde ook in enkele films. Zo was hij te zien in de komedie Trainwreck en speelde hij mee in de Netflix-film Set It Up.