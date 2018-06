Terry Crews raakte filmrol kwijt na aanklacht seksuele intimidatie

De Brooklyn Nine Nine-acteur verklaarde dinsdag onder ede dat producent Avi Lerner zijn manager liet weten dat hij zijn rol in het derde vervolg op de actiefilmreeks niet zou mogen spelen als Crews de aanklacht door zou zetten.

De acteur moest dinsdag getuigen in een verhoor over de Sexual Assault Survivors' Bill of Rights, die rechten voor slachtoffers van seksueel geweld vastlegt, schrijft Deadline.

Crews heeft de aanklacht vervolgens doorgezet, met als gevolg dat hij niet meer in The Expendables 4 te zien is. De acteur speelde wel mee in de eerste drie delen. "Ik moest besluiten of ik hier onderdeel van wilde worden, of dat ik een standpunt zou maken." De acteur koos voor dat laatste. "Daardoor heb ik noodgedwongen enkele projecten moeten laten schieten."

De acteur, bekend van onder meer Blended, heeft de topagent ervan beschuldigd hem tijdens een bedrijfsfeest in 2016 in zijn kruis te hebben gegrepen, maar de aanklacht die hij had ingediend werd niet-ontvankelijk verklaard.

Uitgelachen

Lerner wordt nu zelf onderzocht wegens vermeende seksuele intimidatie. Ook wordt de producent ervan beschuldigd een vijandige werkomgeving te hebben gecreëerd en zou hij vrouwen discrimineren.

Crews vertelde dinsdag dat hij eerder van plan was nooit te vertellen dat hij seksueel werd geïntimideerd door Venit. "Ik dacht dat ik zou worden uitgelachen op het politiestation. Een jaar later begon de #MeToo-beweging en was het normaler om je verhaal te doen."

Volgens Crews zijn veel mannen naar hem toe gekomen om hun eigen ervaring met seksuele intimidatie te delen nadat hij zijn verhaal deed. Hij stelt dat intimidatie vaak voorkomt in deze branche, omdat mensen veel overhebben om hun "droom werkelijkheid te laten worden".

"Maar er zijn ook mensen die macht hebben over deze dromen. Vervolgens geven deze mensen je het gevoel dat deze macht erbij hoort en dat het onderdeel is van het werk dat we doen."