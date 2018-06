Recensieoverzicht: 'Redbad overschreeuwt met tenenkrommende teksten'

AD - twee sterren

"Met zijn historische epos Redbad overschreeuwt de regisseur - die met zijn vorige Nederlandse historische epos Michiel de Ruyter bewondering oogstte - zich als nooit tevoren. Gevolgd wordt de heidense Friese leider Redbad (ook bekend als Radboud, koning der Friezen), die het in 700 na Christus opneemt tegen de Franken. (...) De strijd ontaardt in een pompeus, stroperig drama van twee uur en veertig minuten, dat eigenlijk met een uurtje ingekort had moeten worden. De kijker verlaat lamgeslagen de zaal. (...) Met een budget van ongeveer 7 miljoen euro is Redbad een voor Nederlandse begrippen ambitieus drama. Ook de speelduur is opmerkelijk. Alleen de verfilming van Max Havelaar uit 1976 (twee uur en vijftig minuten) duurt langer."

Lees hier de hele recensie

De Volkskrant - twee sterren

"De vecht- en slagveldscènes in Redbad vallen te prijzen: dit is een spektakelfilm met fraai uitgedoste figuranten. Véél figuranten, die met al die paarden en schilden vechtformaties vormen, vaardig op elkaar in beukend en houwend. (...) Anders dan bij het scenario voor Michiel de Ruyter, waarvoor uitputtend bronmateriaal beschikbaar was, en ook nog iets van een tijdslijn, leunen scenarist Alex van Galen en regisseur Reiné nu meer op hun verbeelding. Daarbij zit hun abrupte, soms weinig logische verteltrant Redbad in de weg. Zijn de Friezen net bezig met maagden verbranden, staan ineens de Franken voor de poort. Nergens in de volle 160 minuten bouwt de film spanning op die verder reikt dan een enkele scène."

Lees hier de hele recensie (betaald)

NRC - twee sterren

"Wat Redbad echt nekt, is een topzwaar script met een overdaad aan drama. Koningszoon Redbad (Gijs Naber) is een gekwelde Hamlet, en geen wonder: hij voelt zich schuldig aan de dood van zijn vader, zijn volk verwerpt hem, er zijn twee vrouwen in zijn leven en hij ervaart ook nog een bromance met zijn neef en rivaal Jurre. Het Frankische empire of evil blijkt een slangenkuil vol shakespeareaanse intriges en seksueel geweld. Zoveel verwikkelingen eisen een delicate touch, die Reiné mist. Je beseft dat het een lange zit gaat worden als een dialoog over Friese identiteit - "Dit is wat wij zijn!", "Ik wil niet zo zijn!" - wordt doorsneden met een gillende blondine op de brandstapel."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - 2,5 ster

"Los van het nogal wisselvallige acteren, lijdt Reinés nieuwe film onder zijn tomeloze ambities. Want ondanks zijn beperkte middelen, doet de filmmaker telkens te veel. Zijn film duurt met ruim 2,5 uur te lang. Te vaak gebruikt hij extreme close-ups en slow motion-beelden. Te vaak regent of sneeuw het en dan ook nog eens te hard. Te veel woorden onderstrepen wat we eigenlijk al weten. En daarnaast is ook de muziek te nadrukkelijk aanwezig, net als de boodschap over (godsdienst)vrijheid."

Lees hier de hele recensie (betaald)

Trouw - twee sterren

"Redbad wordt gespeeld door Gijs Naber. Dat doet hij goed, al kan hij het niet helpen dat hij moet werken met - en dat is het grootste probleem van de film - tenenkrommend slechte teksten. Dit vraagt om een voorbeeld, maar het is te veel om op te noemen. De hele tekst is geschreven vanuit een 21e-eeuws perspectief met ideeën over romantiek en psychologische analyse die in de achtste eeuw totaal niet bestonden en voortdurend afbreuk doen aan de beelden. (...) Misschien nog wel een groter probleem is dat niets aan de verbeelding wordt overgelaten. Alle interne strubbelingen van de personages worden uitgesproken."

Lees hier de hele recensie (betaald)

Het Parool - geeft geen sterren meer

"Dat het zo'n moeizame productie was, is aan het zelfverzekerde eindresultaat niet af te zien. De budgettaire beperkingen hier en daar helaas wel. Bij de groots ingestoken veldslagen voel je soms de lege ruimte achter de net te kleine groep figuranten. (...) Toch weet Reiné op andere momenten passend bombastisch uit te pakken, met een hoofdrol voor het noordelijke landschap. In de interessantste oorlogsscènes zet Redbad zijn kennis van dat landschap in om de Franken buitenspel te zetten. Dat soort momenten van specificiteit geeft Redbad een beetje eigen signatuur."

Lees hier de hele recensie