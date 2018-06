Russell Crowe speelt omstreden Fox News-oprichter in miniserie

Volgens Variety wordt de serie uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender Showtime. De serie zal laten zien hoe Ailes aan de top kwam bij de nieuwszender en wat hij met zijn rol als zenderbaas teweegbracht.

In 1996 kwam Ailes aan het roer te staan van de destijds nieuwe zender. Hij legde zijn functie als directeur van Fox News in de zomer van 2016 neer na een serie aanklachten voor seksuele intimidatie. Zeker twintig vrouwen beweerden te zijn lastiggevallen door Ailes.

Ailes kwam in mei 2017 ten val in de badkamer van zijn huis in Palm Beach. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij op 77-jarige leeftijd overleed.

Het is de eerste grote rol in een Amerikaanse televisieserie voor Crowe. De acteur brak door met een rol in de Australische soapserie Neighbours. Hij speelde in diverse grote films, waaronder Gladiator. Voor deze rol won Crowe een Oscar.

The Loudest Voice in the Room werd geschreven door Gabriel Sherman en kwam uit in 2014. Sherman heeft ook meegeschreven aan het script van de eerste aflevering van de serie.