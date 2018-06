Gloria Estefan heeft gastrol in Netflix-serie One Day at a Time

"Hier heb ik drie seizoenen op moeten wachten", zegt de zangeres in een video die ze op Instagram plaatste. "Ik ben groot fan van One Day at a Time. Het wordt hilarisch."

One Day at a Time draait om de Cubaans-Amerikaanse familie Alvarez, bestaande uit de alleenstaande moeder Penelope (Justine Machado), haar twee kinderen Elena en Alex en hun oma Lydia (Rita Moreno). Estefan, die ook Cubaans is, gaat Mirtha spelen, de jongere zus en aartsvijand van Lydia.

Eind maart werd bekend dat er een derde seizoen komt van de serie. De nieuwe reeks moet volgend jaar worden uitgezonden.

Estefan heeft vaker acteerklussen gedaan. Zo speelde ze een gastrol in Glee en een hoofdrol in de muziekfilm Music of the Heart.