Ryan Philippe vond dat hij collega's Shooter in de steek liet door beenbreuk

Na opnames van het derde seizoen keek de 43-jarige acteur terug op de zware periode waar hij doorheen moest. "Ik was nerveus. Uiteraard is het een ernstige zaak, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met het vooruitzicht mogelijk een deel van je been te verliezen", zegt Phillippe in gesprek met US Magazine.

Naast zijn beenbreuk had de acteur te maken met schuldgevoel richting zijn collega's. "Ons seizoen moest worden ingekort. Ook was het nog maar de vraag hoe ik terug zou komen na de beenbreuk en hoe ik zou functioneren."

De acteur is inmiddels volledig hersteld van de beenbreuk. "Ik ben erg dankbaar dat ik kan zeggen dat ik hersteld ben en dat ik nog steeds mijn eigen stunts kan doen. Er zijn dagen dat ik me voel dat er nooit iets is gebeurd, ook al heb ik nu een pin en wat schroeven in mijn been."

In Shooter speelt Phillippe oorlogsveteraan Bob Lee Swagger die een aanslag op de president van de Verenigde Staten moet voorkomen door zijn expertise uit oorlogsgebied in te zetten en zo de mogelijke schutterslocatie moet zien te achterhalen. Swagger wordt daarna echter verdacht als een automatische sniper de president neerschiet. Hij doet daarna alles om zijn onschuld te bewijzen en wraak te nemen op de verantwoordelijke.