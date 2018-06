Pierce Brosnan wil Tom Hardy als nieuwe James Bond

De acteur speelde zelf in vier films de Britse geheimagent en denkt dat Hardy een waardige opvolger is van Daniel Craig, die naar verluidt zou willen stoppen na de aankomende Bond-film.

"Ik denk dat Tom Hardy een goede Bond zou zijn. Ik zou het fantastisch vinden het hem te zien doen. Je hebt een acteur nodig die hem een beetje los kan neerzetten, dat is wat het Bond maakt", aldus Brosnan (65) in gesprek met The Daily Mail.

De acteur blijft erg onder de indruk van Craig, die voor de vijfde keer in de huid van Bond kruipt. "Hij is een fantastische Bond. Hij ziet er dodelijk uit en is fysiek sterk. Je gelooft meteen dat hij ertoe in staat is iemand te doden."

Over de opvolging van Craig wordt al jaren gespeculeerd. Naast Hardy wordt ook Idris Elba regelmatig genoemd en zijn er geruchten over een vrouwelijke Bond.