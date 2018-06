Black Panther sleept meerdere BET Awards in de wacht

De Black Entertainment Television (BET) Awards zijn de Amerikaanse prijzen voor Afro-Amerikanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van muziek, films, sport en andere vormen van amusement.

Black Panther-regisseur Ryan Coogler nam de BET Award voor de beste film in ontvangst. "De film gaat over ons gevoel Afro-Amerikaans te zijn en herinnert ons aan onze afkomst uit Afrika", zei Coogler in zijn dankwoord. "Het gaat om dat stemmetje dat we altijd horen en dat ons zegt dat we trots zijn op wie we zijn."

DJ Khaled, die zes kansen had, wist één nominatie te verzilveren. Hij won de Best Collaboration Award voor het nummer Wild Thougts waarop hij samenwerkt met Rihanna en Bryson Tiller. De award voor het beste album ging naar DAMN. van Kendrick Lamar, die ook de prijs voor beste hiphopartiest heeft gewonnen.

Lifetime Achievement Award

Comédienne Tiffany Haddish won de prijs voor beste actrice. r&b-zangeres Anita Baker kreeg een Lifetime Achievement Award.

Black Panther, met een donkere held in de hoofdrol, vertelt over T'Challa (gespeeld door Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen.

Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon. Het is een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.