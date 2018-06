Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Sinds deze week kunnen we eindelijk genieten van de langverwachte Netflix Original Unsolved. In de tien afleveringen lange serie - van de de regisseur van The People vs O.J. Simpson: American Crime Story - volgen we een gedramatiseerde versie van de echte onderzoeken naar de moorden op raplegendes Tupac Shakur en Biggie Smalls.

Na het succes van de spannende serie La Casa de Papel, waar onlangs goed nieuws over naar buiten kwam, zijn Spaanstalige series enorm in opmars.

In de nieuwe Mexicaanse komische dramaserie The Ballad of Hugo Sánchez, een spin-off van de Mexicaanse hitserie Club de Cuervos, krijgt de verlegen en nerdy Hugo Sánchez de schone taak om voetbalteam de Cuervos te managen. Hij moet ervoor zorgen dat de voetballers mee kunnen doen aan een wedstrijd in Nicaragua waarbij grof geld kan worden verdiend en moet daarvoor volledig uit z'n comfortzone stappen.

Ook nieuw is de opmerkelijke cannabiskookshow Cooking on High (S01). Verder zijn het tweede seizoen van Marvel's Luke Cage en de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen van Shooter te zien. Netflix maakte ook nieuwe afleveringen van Supergirl, The Originals en The Break with Michelle Wolf beschikbaar. Kinderen kunnen kijken naar jeugdseries Simon (S01), Adventure Time (S03) en Steven Universe (S01).

Films

In de film Free State of Jones, gebaseerd op een indrukwekkend waargebeurd verhaal, kruipt Oscarwinnaar Matthew McConaughey in de huid van boer Newton Knight. Wanneer hij zijn zoon verliest in de Amerikaanse burgeroorlog in de jaren zestig van de 19e eeuw, besluit hij om de strijd aan te gaan met het Zuiden. Hij roept lokale slaven en boeren op om mee te vechten als soldaten, met als doel: vrijheid, gerechtigheid en een eigen vrije staat.

De succesvolle jonge actrice Chloë Grace Moretz schittert in Brain On Fire. In deze film over een eveneens waargebeurd verhaal speelt zij een jonge journaliste van de Amerikaanse krant New York Post die plots wordt getroffen door toevallen, psychoses en geheugenverlies.

Ze bezoekt arts na arts om erachter te komen wat er aan de hand is, maar krijgt keer op keer te horen dat ze niets zou mankeren. Ze zet door en blijft zoeken naar een ongrijpbare diagnose. Helemaal jouw genre? Dan is ook deze onlangs verschenen, gekmakende thriller met The Crown-hoofdrolspeelster Claire Foy een must watch.

Naast deze twee titels zijn ook de Britse klassieker Trainspotting, Jack Reacher: Never Go Back en de biografische film All Eyez On Me, over het leven van rapper Tupac Shakur verschenen.

Documentaires

Het kijken van de nieuwe documentaireserie The Vietnam War is een pittige klus: het bestaat uit tien delen met in totaal achttien uur beeldmateriaal - het kostte de makers 10 jaar en 30 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) om te maken. Mede daarom is dit grootse project van de Amerikaanse filmmaker Ken Burns het kijken meer dan waard. In de meeslepende geschiedenisserie komen verhalen van soldaten, demonstranten, politici en families voorbij wiens levens zijn getekend door de Vietnamoorlog.

In de film Derren Brown: Miracle volgen we de gelijknamige illusionist, die in zijn zevende onemanshow op satirische wijze verwijst naar Amerikaanse "gebedsgenezers". Hij vindt het concept, dat in het Engels Faith Healing heet, opnieuw uit via een reeks bloedstollende stunts die de grenzen van angst, pijn en ongeloof te boven gaan.

Verder kun je kijken naar de show Nanette van de Australische comédienne Hannah Gadsby en de zevende aflevering van de korte Netflix Original Explained, dat ditmaal uitleg geeft over de wereld van de aandelenmarkt.