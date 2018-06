André van Duin krijgt meer respect door serieuze rollen

"Mensen spreken me tegenwoordig met nog meer respect aan", vertelt de 71-jarige acteur en komiek aan De Telegraaf. "Al is dat misschien niet helemaal het juiste woord om dat te omschrijven. Met extra bewondering, dat klinkt beter. Zo van: wat mooi wat u gemaakt heeft, we waren ontroerd en hebben ervan genoten."

De acteur heeft het gevoel een "éminence grise" (een ouder, invloedrijk persoon, red.) te zijn geworden. "Hoe ouder ik word, des te vaker komt dat voor. Natuurlijk hoor ik af en toe nog steeds: 'Hé, Andreetjuh', of 'Joepieee', en dat is dan ook wel weer grappig."

Van Duin was vorig jaar te zien in de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen en nam drie jaar geleden de presentatie van Heel Holland Bakt over van Martine Bijl. Hij begon zijn tv-carrière vijftig jaar geleden als komiek. Donderdagavond kreeg hij een Zilveren Nipkowschijf, door zijn verrassende keuzes voor serieuzere rollen.

"Ik denk dat ik mijzelf, in alle interviews die ik gegeven heb en alle televisieprogramma's waarin ik verschenen ben, wel in elke denkbare hoedanigheid heb laten zien. Er is nog geen kant die nooit getoond is, elke zijde is wel belicht. Dat maakt het plaatje compleet."