Greenberg werd bekend dankzij de titelsequenties van wereldberoemde films als Superman, Alien, The World According to Garp en The Untouchables.

Hij kreeg een Oscarnominatie voor de special effects van de actieklassieker Predator met Arnold Schwarzenegger.

De Amerikaan regisseerde zelf een aantal films en series, zoals de comedy Little Monsters en een aantal afleveringen van HBO's Tales from the Crypt.