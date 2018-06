NPO-productie wint prijs op Amerikaans LHBT-festival

Andere prijzen op het festival gingen naar grote sterren als Matt Bomer, John Caroll Lynch, Molly Shannon en Paul Rudd (Ant Man). Volgens kenners was het de beste editie van het San Diego Film Festival in jaren.

Turn it Around vertelt over Bram, een populaire jongen op zijn school. Hij heeft een hechte vriendenclub en genoeg knappe meisjes die voor hem vallen. Er is alleen één probleem: behalve zijn ouders weet niemand dat Bram homoseksueel is. De hoofdrollen in deze NPO-productie worden vertolkt door Tonko Bossen en Valentijn Avé.

Het is de eerste prijs voor Turn it Around. De korte film ging vorig jaar in première op het Nederlands Film Festival en werd ter gelegenheid van Coming Out Dag op 11 oktober uitgezonden op NPO3Lab.