Verloren fragment Ja zuster, nee zuster weer teruggevonden

De opname van het lied De kat van Ome Willem, gezongen door Wim Sonneveld, werd onlangs gevonden in het archief van de VRT in Vlaanderen.

Het is de tweede maal dat een scène uit de serie van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink in de Belgische archieven wordt aangetroffen. De twee fragmenten waren in de jaren zestig vermoedelijk uitgeleend aan de VRT en niet meer teruggegeven.

VPRO-journalist en Sonneveld-expert Frank Jochemsen zal het fragment van Wim Sonneveld zondag laten zien tijdens een middag over Sonneveld. Hij vertelde over de vondst in het programma Volgspot op NPO Radio 5.

Televizierring

Ja zuster, nee zuster was een van de grote televisiehits in de jaren zestig. Het VARA-programma over de perikelen in het Rusthuis Klivia werd bekeken door miljoenen mensen en won onder meer een Televizier-Ring. Tussen september 1966 en september 1968 werden er twintig afleveringen gemaakt.

De iconische afleveringen werden bewaard op Ampex-banden, grote magnetische spoelen waarop het videosignaal was vastgelegd. Om opslagkosten te besparen, werden deze banden in de jaren zeventig gewist zodat het programma verloren ging. Wel zijn de geluidsopnames bewaard gebleven. Cd's met deze opnames worden nog altijd verkocht.

Een ander uniek fragment dat Jochemsen zondag toont, is een opname van een spelprogramma ter gelegenheid van het zilveren jubileum van toenmalig koningin Juliana. Sonneveld vertelde een sprookje dat kandidaten na moesten spelen.