NPO-komedie De Luizenmoeder wint Zilveren Nipkowschijf

De prestigieuze televisieprijs werd uitgereikt in Het Ketelhuis in Amsterdam. De humoristische AVROTROS-serie nam het op tegen Ersin in wonderland (VPRO) en In het spoor van IS (BNNVARA).

De Luizenmoeder, met medeschrijfster Ilse Warringa in de rol van Juf Ank, haalde afgelopen seizoen meerdere kijkcijferrecords.

De jury prijst de komedie omdat de serie een brede groep mensen representeert. "De Luizenmoeder, dat zijn wij. Hallo allemaal: jong, oud, links, rechts, grachtengordel, provincie, politiek correct of politiek incorrect. Niemand ontkwam, niemand werd gespaard'', aldus de jury.

"En dat alles in de herkenbare arena van het schoolplein, dat onder het dunne laagje glazuur van gezellig spelende kinderen en keuvelende ouders een ware jungle is.''

De opnames voor het nieuwe seizoen gaan in oktober van start.

Zilveren Reissmicrofoon

De Zilveren Reissmicrofoon ging naar het radioprogramma Vroege Vogels (BNNVARA). "Vroege Vogels hoort bij de zondag zoals de Top 2000 hoort bij de tijd tussen Kerst en Oudjaar. Wat ons betreft mogen er nog veertig jaar bij'', oordeelde de jury.

Eerder werd al bekend dat de Ere-Nipkowschijf naar André van Duin gaat. Tineke de Nooij kreeg de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.

Paul Nipkow

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 toegekend aan het beste tv-programma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie.