Recensieoverzicht Ocean's 8: 'Futloze regie' maar 'vermakelijk'

NRC - 3 sterren

"Zoals gebruikelijk laat de film de voorbereiding, uitvoering en nasleep van deze 'heist' zien. Dat levert een plezierige maar weinig baanbrekende film op, waarbij het stijlgevoel van Soderbergh, die de eerste drie delen regisseerde, node wordt gemist. (...) De vrouwen staan weliswaar hun mannetje, maar worden ook nadrukkelijk getoond als 'material girls', die verzot zijn op glamour en luxe. Is dat winst?"

de Volkskrant - 2 sterren

"Overvalmeesterbrein Debbie Ocean (Sandra Bullock) krijgt in Ocean's 8 tijdens het samenstellen van haar crew voor een tot in de puntjes uitgedachte juwelenroof een foto van een potentieel teamlid aangereikt: een man. Resoluut wimpelt ze het voorstel af. 'Een man valt op', zegt ze, 'een vrouw wordt genegeerd.' (...) De futloze regie van Gary Ross (Pleasantville, The Hunger Games) geeft je het gevoel naar een film te kijken die tijdens de openingstitels een slaappil is toegediend. Ross filmt als een ambtenaar: enige schwung ontbreekt volkomen, zijn exquise ensemble van actrices wordt op wat uitzonderingen na halfslachtig benut. Ironisch, hoe het alsnog een man is die de boel hier om zeep helpt."

Trouw - 4 sterren

"En dan blijkt Danny Ocean plots een zus te hebben. (...) Samen met haar oude zakenpartner Lou (Cate Blanchett in stijlvol scherpe kostuums) vormt ze een groep van acht vrouwen met specifieke expertise. Zoals een modeontwerper (Helena Bonham Carter), een eersteklas hacker (zangeres Rihanna, leuk als blowende whizzkid), een heler (Sarah Paulson) en een juwelenvervalser (Mindy Kaling). (...) Makkelijk meeliften op het succes van de andere films? Flauw om een vrouwenversie van een mannenfilm te maken? Zoiets zou hooguit een cynicus zeggen. Ocean's 8 is een prima gemaakte komedie die weinig meer pretendeert te zijn dan een vrolijke acteursfilm. Op naar Ocean's 9."

AD - 3 sterren

"Wat de mannen hebben geflikt, kunnen wij ook. Zo denkt Debbie Ocean (gespeeld door Sandra Bullock) erover als zij voor het graf zit van haar broer Danny Ocean (ooit gespeeld door George Clooney) die in het plegen van geniale misdaden haar grote voorbeeld was. (...) Ocean's 8 wordt volledig gedragen door Sandra Bullock, die de dankbaarste rol heeft als de aanvoerder van het vrouwenteam. Haar evenknie, gespeeld door Cate Blanchett, heeft veel minder omhanden. Als Ocean's 8 een vervolg krijgt, dan graag meer humor. Die is nu aan de schaarse kant."

Het Parool - geeft geen sterren

"In de film wordt de door Bullock vertolkte Debbie Ocean nadrukkelijk op die keuze aangesproken, wanneer ze haar oude misdaadpartner Cate Blanchett uitlegt dat haar criminele masterplan uitsluitend door vrouwen kan worden uitgevoerd. 'Een man wordt opgemerkt, een vrouw wordt over het hoofd gezien', aldus Debbie. (...) Dat Cate Blanchett weinig omhanden heeft en er in sommige scènes voor spek en bonen bij zit is onvergeeflijk. Het was interessanter geweest om haar een tegenstander of schurkenrol te laten spelen zoals ze in de Marvel-film Thor: Ragnarok met verve deed, maar daarin nemen mannen de honneurs waar."

De Telegraaf - 3 sterren

"Hun juwelenroof wordt in de film afgeschilderd als briljant, maar is in werkelijkheid totaal ongeloofwaardig. Alsof regisseur Gary Ross de puzzelstukjes met grof geweld in elkaar heeft geschoven en toch stug blijft volhouden dat alles prima past. Die nepfactor doet afbreuk aan dit criminele staaltje girlpower, dat de mannen in het verhaal het nakijken geeft. Wat met je verstand op nul toch ook wel vlot en vermakelijk wegkijkt."