Mel Gibson verliest rechtszaak om film The Professor and the Madman

Met de rechtszaak wilde de 62-jarige Gibson volgens The Hollywood Reporter de rechten in handen krijgen om te kunnen kiezen tussen twee versies van de film. Producent Voltage Pictures en regisseur Farhad Safinia maakten allebei een eigen versie, maar er werd uiteindelijk voor hem besloten welk versie vertoond werd.

Ook schreef Gibson in de documenten dat er opnames gemaakt zouden worden in Oxford, maar dat de producenten uiteindelijk kozen voor het Library of Trinity College in Ierland. Daar wilde hij financiele compensatie voor hebben, omdat men het budget met 1,2 miljoen dollar overschreed.

Het is niet de eerste keer dat Gibson in de rechtbank stond. Met zijn ex Oksana Grigorieva stond hij meerdele malen voor de rechter om alimentatie en vanwege vermeende mishandeling door Gibson.

De film The Professor and the Madman is gebaseerd op het gelijknamige boek van Simon Winchester, dat gaat over het ontstaan van The Oxford English Dictionary.