Ben Daniels gaat Anthony Armstrong-Jones spelen in derde seizoen The Crown

Helena Bonham Carter speelt de rol van prinses Margaret, de zus van de Britse koningin Elizabeth. De rol van de actrice, bekend van de Harry Potter-filmreeks en Les Misérables, werd eerder al bekendgemaakt door de streamingdienst.

The Crown vertelt over de regeerperiode van koningin Elizabeth. Voor het derde seizoen moet de gehele cast verwisseld worden, omdat de huidige spelers er te jong uitzien. Ieder seizoen belicht namelijk een periode van zo’n tien jaar.

De 54-jarige Ben Daniels is bekend van zijn rol als Adam in de serie House of Cards en de serie The Exorcist. Naar verwachting is seizoen 3 van The Crown in december op Netflix te zien.

The Crown is de duurste serie ooit gemaakt. Het eerste seizoen kostte maarliefst 130 miljoen dollar.