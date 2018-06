Sir Patrick Stewart mogelijk weer in Star Trek-serie

The Hollywood Reporter schrijft woensdag dat producent Alex Kurtzman een vijfjarige deal heeft gesloten om nieuwe series rondom Star Trek te maken. De producent was eerder betrokken bij de nieuwe reeks Star Trek: Discovery. Deze reeks ging vorig jaar van start.

Stewart speelde de hoofdrol in Star Trek: The Next Generation. Deze serie werd vanaf eind jaren tachtig uitgezonden. Over het gerucht dat hij opnieuw kapitein Jean-Luc Picard zou gaan spelen, wil CBS nog niets zeggen.

Terugkeer

Stewart speelde de rol in 2002 voor het laatst in de film Star Trek Nemesis. Onlangs zei de 77-jarige Brit in een interview dat hij de nieuwe serie nog niet had gezien, maar "misschien goede redenen had dat binnenkort wel te gaan doen".

Daarmee leek hij te hinten op een terugkeer.