Gaite Jansen krijgt rol in nieuwe Amerikaanse serie

De serie gaat over de vrouwelijke ex-gedetineerde Jett, die wordt gespeeld door Carla Gugino. Door haar specifieke kwaliteiten wordt zij na haar vrijlating toch weer gedwongen terug te keren in het criminele circuit.

Volgens Jansens agent heeft de actrice een grote rol in de serie. Zij speelt Phoenix, een voormalige junk en sekswerker die veel contact met de hoofdpersoon heeft.

De serie wordt gemaakt voor kabelnetwerk Cinemax, dat onderdeel is van HBO.

Gaite Jansen was onder meer te zien in de films Lover or Loser, Knielen op een bed violen en 170 hz. Voor haar rollen in de laatste twee films was ze genomineerd voor een Gouden Kalf.

Jett is de eerste Amerikaanse productie waarin de actrice meespeelt.