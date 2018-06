Pete Docter en Jennifer Lee volgen John Lasseter op bij Pixar en Disney

Docter was de regisseur van de Pixar-films Up en Inside Out. Jennifer Lee regisseerde de Disney-film Frozen. Docter en Lee krijgen de creatieve leiding over Disney en Pixar en moeten de plannen voor de komende jaren gaan uitstippelen.

Het is nog steeds niet duidelijk waar Lasseter van wordt beticht. Hij zou misstappen hebben begaan, waardoor sommige medewerkes van de animatiestudio's zich zeer ongemakkelijk zouden hebben gevoeld. John Lasseter is de geestelijk vader van Pixar en de man achter films als Toy Story en Cars.

Komende week gaat Pixars vervolg op de megahit The Incredibles (2004) in Nederland in première.