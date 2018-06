Duo achter Duitse serie Dark maakt nieuwe series voor Netflix

Friese en Bo Odar zijn blij met het contract. "We kijken uit naar onze volgende reis met Netflix, waarmee we grenzen kunnen blijven verleggen en kijkers kunnen uitdagen met nieuwe ideeën. We hebben tal van verrassingen in petto."

Dark is de eerste Duitstalige productie van Netflix. Volgens de streamingdienst is het een van de meest bekeken niet-Engelstalige series. De serie is buiten Duitsland populair in onder meer de Verenige Staten, Brazilië, Italië, Turkije, Spanje en Frankrijk.

Dark gaat over een vermiste jongen in een duister bos. Vier families gaan vervolgens op zoek naar antwoorden.